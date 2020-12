Lutto nel Comune di Forio, sull'isola di Ischia, per la morte di Vincent Castagna, giovane di 21 anni deceduto dopo 8 giorni di coma, nel quale era entrato dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Il giovane ischitano è deceduto nella giornata odierna all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, nella provincia di Salerno, dove era stato trasferito in codice rosso dopo l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. La morte di Vincent ha gettato nello sconforto la comunità di Forio, dove il giovane era molto conosciuto e, in generale, tutta l'isola di Ischia: tanti i messaggi apparsi in queste ore sui social network che esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia del 21enne; nonostante la giovane età, Vincent Castagna era diventato padre di un bambino soltanto 3 mesi fa.

"Ciao piccolo amore sei stato il mio cuore ti amo mi hai lasciato e oggi muoio con te. Un dolore grandissimo insopportabile. Sarai il nostro angelo custode bellissimo e buonissimo. Il nonno ti aspetta che la gloria di Gesù ti accolga ti amo" è il messaggio che gli ha dedicato la zia su Facebook.

Lo scorso 7 dicembre, Vincent era in sella al suo motorino e stava tornando a casa dal lavoro quando, giunto il località Campagnaro, a Ischia Porto, ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è caduto violentemente al suolo. Soccorso dai sanitari del 118, il 21enne era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove le sue condizioni erano risultate subito molto gravi e dove il ragazzo era stato indotto in coma farmacologico. Poi, il trasferimento in elicottero al nosocomio di Nocera, dove dopo 8 giorni è avvenuto il decesso.