Ischia, trascinato dalla corrente, rimane incastrato tra gli scogli: uomo salvato in mare L’uomo è stato salvato dai militari della Guardia Costiera dell’Isola Verde. Dopo un tuffo in mare, il bagnante è stato sopraffatto dalla corrente e non è riuscito a tornare arriva, rimanendo incastrato tra alcuni scogli. Un militare, grazie all’aiuto di un bagnino, a bordo di un pedalò, è riuscito ad avvicinarsi all’uomo e a portarlo in salvo.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 agosto, sull'isola di Ischia, dove un uomo che rischiava di annegare è stato salvato dalla Guardia Costiera. I militari, su segnalazione della Sala Operativa della Direzione marittima della Campania, sono intervenuti a Citara, nella zona di Forio d'Ischia, dove era stato segnalato un bagnante che, dopo essersi tuffato in acqua, non era riuscito a riemergere. Sul posto, la Sala Operativa dell'Ufficio circondariale marittimo di Ischia ha inviato la motovedetta SAR CP807 e il battello B71, mentre via terra è intervenuta la Guardia Costiera di Forio. Pur non riuscendo ad individuare l'uomo, un militare, con l'ausilio di un bagnino, sono scesi in acqua con un pedalò e, dopo un'attenta ricerca, è riuscito ad individuare il bagnante che, a causa della forte corrente e del mare agitato, era rimasto incastrato tra alcuni scogli, non riuscendo a fare ritorno a riva. Con non poche difficoltà, il militare della Guardia Costiera e il bagnino sono riusciti a far salire a bordo il malcapitato e lo hanno riportato in spiaggia, sano e salvo.

Ancora nel pomeriggio di oggi, sempre a Forio d'Ischia, una imbarcazione ormeggiata nel porto ha improvvisamente preso fuoco. Il rogo è stato prontamente domato grazie all'intervento di alcuni lavoratori, del vigili del fuoco di Ischia e degli uomini della Guardia Costiera di Forio: fortunatamente, quando l'incendio è divampato, a bordo dell'imbarcazione non c'era nessuno; non si segnalano danni alle imbarcazioni ormeggiate accanto a quella interessata dal rogo, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti degli organi competenti.