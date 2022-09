Ischia, spacciavano droga a domicilio su tutta l’isola: gli ordini venivano presi telefonicamente Un 24enne è stato arrestato, mentre per altri due è scattato il divieto di dimora in tutti i Comuni dell’isola di Ischia.

A cura di Valerio Papadia

La droga veniva consegnata a domicilio previo appuntamento telefonico: una vera e propria organizzazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti su tutta l'isola di Ischia è stata sgominata dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale compagnia: nei guai sono finiti tre 24enni; uno di loro è finito in carcere, mentre per gli altri due è scattato il divieto di dimora in tutti i Comuni dell'isola. I tre sono accusati del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento a cocaina, hashish e marijuana, nonché dei reati di tentata estorsione, rapina e lesioni personali aggravate.

I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica partenopea, al termine di una complessa attività investigativa dei carabinieri di Ischia: i militari dell'Arma hanno accertato che i tre soggetti destinatari dei provvedimenti riuscivano a spacciare droga a domicilio in tutta l'isola previo appuntamento telefonico con i "clienti", al fine di ridurre al minimo i rischi di essere scoperti.

Tentativi di estorsione a chi non pagava la droga

Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno documentato, a carico dei tre 24enne, anche episodi di tentata estorsione posta in essere – mediante l'utilizzo di armi da taglio e minacce – ai danni di quegli assuntori che non avevano pagato la droga. Nel maggio del 2022, inoltre, uno dei due, come documentato dai militari, avrebbe rapinato il cellulare a un'altra persona dopo un incidente stradale che lo vedeva protagonista, al fine di cancellare foto e video dei momenti precedenti il sinistro stradale.