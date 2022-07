Ischia, raid nel bar Gatto Bianco: titolare e cameriere picchiati dal branco Violenza nel bar Gatto Bianco di Ischia (Napoli): titolare e un cameriere picchiati da un gruppo di persone, indagini in corso.

A cura di Nico Falco

Il titolare e un cameriere del bar Gatto Bianco di Ischia sono stati picchiati da un gruppo di sconosciuti nella notte appena trascorsa; medicati in ospedale, non sono in gravi condizioni: entrambi hanno riportato contusioni su tutto il corpo, il dipendente anche la frattura del setto nasale. I motivi dell'aggressione non sono ancora chiari, sulla vicenda sono in corso indagini affidate al commissariato locale della Polizia di Stato; i responsabili si sono dileguati subito dopo.

È accaduto intorno alle 2:30 di oggi, 24 luglio, lungo il corso Vittorio Colonna, nei pressi di piazzetta San Girolamo, sul lato est dell'isola del golfo di Napoli. Secondo la ricostruzione, tutt'ora al vaglio degli investigatori, un gruppo di persone avrebbe fatto irruzione nel bar e si sarebbe scagliata contro le due vittime; il cameriere e il titolare del Gatto Bianco hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche: sono stati accompagnati all'ospedale Rizzoli di Ischia, dove sono stati medicati per escoriazioni e contusioni e successivamente dimessi, gli esami medici hanno rilevato che le loro condizioni non erano gravi.

I poliziotti hanno effettuato nella notte un sopralluogo nella zona di piazzetta San Girolamo e nelle aree vicine, ma degli aggressori già non c'era più traccia; probabilmente si erano rifugiati in qualche abitazione o struttura ricettiva del posto. Le due vittime sono state ascoltate per ricostruire i momenti precedenti all'aggressione e sono state acquisite le registrazioni di alcune videocamere di sorveglianza della zona che potrebbero contenere indicazioni utili per le indagini; possibile che il raid sia scattato in seguito ad un diverbio tra il personale del bar e alcuni clienti.