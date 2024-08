video suggerito

Ischia, la spiaggia libera attrezzata per disabili di Forio devastata in tre giorni Continui raid vandalici nella spiaggia libera di Forio d'Ischia attrezzata per disabili, inaugurata solo l'8 agosto: danneggiati bagni e passerelle.

A cura di Nico Falco

La spiaggia libera attrezzata di Forio nel giorno dell'inaugurazione

I primi danneggiamenti e furti ci sono stati a meno di 24 ore dall'inaugurazione. E, nei giorni successivi, i raid sono andati avanti. Nel giro di tre giorni, insomma, la nuova spiaggia libera di Forio d'Ischia, dotata di attrezzature e servizi dedicati alle persone con mobilità ridotta, è stata devastata dai vandali: bagni intasati, arredi portati via, passerelle rotte.

Stani Verde, sindaco di Forio, ha manifestato l'intenzione di ripristinare le attrezzature e ha invitato la cittadinanza a rivolgersi alle forze dell'ordine:

Quella che stiamo conducendo è una battaglia di civiltà e di certo non la perderemo. Il mese scorso qualcuno ha vandalizzato anche le attrezzature della spiaggia libera a Citara, che abbiamo subito riparato e se pensano di scoraggiarci sbagliano di grosso. Chiedo a tutti di denunciare subito eventuali episodi di vandalismo alle forze dell'ordine, di aiutarci a sconfiggere questo degrado che non si ferma neppure di fronte alle esigenze delle persone disabili.

La spiaggia, concepita per consentire l'accesso anche ai disabili e quindi dotata di attrezzature ad hoc, era stata inaugurata giovedì scorso, 8 agosto. Nella notte successiva erano stati rubati i dispenser del sapone dai bagni, era stata rotta una delle passerelle per persone con difficoltà motoria ed i water erano stati intasati con pezzi di plastica. Nei giorni successivi erano state rubate delle sedie di plastica.

Erano state lasciate quelle Job, sedie speciali specifiche per la balneazione di persone con disabilità: l'acronimo sta per "Jamme ‘o bagno", in dialetto napoletano, e si tratta di una sorta di carrozzine da mare con sistemi di montaggio e smontaggio rapidi, costruite in materiale resistente alla salsedine e all'acqua marina, che possono muoversi sulla sabbia e permettono di entrare in acqua da seduti.