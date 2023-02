Ischia, la ex fidanzata si chiude in auto per paura, lui spacca il finestrino e la minaccia L’uomo, un 27enne con precedenti di polizia, è stato bloccato dalla Polizia; in casa aveva un distintivo falso delle forze dell’ordine.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Si era accorta che l'ex compagno la stava inseguendo e, quando per la paura si è chiusa nell'automobile, lui l'ha raggiunta, ha spaccato il finestrino e l'ha minacciata. È successo questa notte a Ischia, l'uomo è stato individuato dai poliziotti e denunciato per stalking e perché in casa aveva un distintivo delle forze dell'ordine falso.

Gli agenti del commissariato di Ischia sono intervenuti in via Citronia, a Forio, su indicazione della centrale operativa: una donna, residente del posto, aveva denunciato di avere subito minacce dall'ex compagno. All'arrivo dei poliziotti l'uomo era ancora lì. La donna lo ha indicato e ha raccontato che poco prima, mentre tornava verso la sua automobile, lo aveva visto avvicinarsi con passo svelto verso di lei. In passato, ha aggiunto, era stata già aggredita e quindi, temendo di venire picchiata, si era rifugiata nell'automobile.

Lui, però, aveva mandato in frantumi il finestrino, era entrato nell'abitacolo e l'aveva minacciata di nuovo. Gli agenti lo hanno bloccato e lo hanno identificato in un 27enne tunisino con precedenti di polizia; per lui è scattata la denuncia per atti persecutori, minacce e danneggiamento. I poliziotti hanno effettuato quindi un controllo nella sua abitazione, dove è stato trovato un portatessere con un distintivo metallico delle forze dell'ordine contraffatto, motivo per cui il 27enne ha rimediato una ulteriore denuncia. Il veicolo che aveva usato per raggiungere la donna è risultato essere sprovvisto di assicurazione, revisione periodica e carta di circolazione; il 27enne è stato quindi sanzionato ai sensi del Codice della Strada.