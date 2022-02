Ischia, in quasi tutto Forio non funziona più la tv: qualcuno ha dato fuoco al ripetitore Ignoti hanno dato fuoco al ripetitore che sorge nel comune dell’isola: per questo, in molte case, non è possibile guardare la televisione perché non c’è segnale.

A cura di Valerio Papadia

Nessun segnale. Questa la scritta che deve essere apparsa a partire dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 10 febbraio, sugli schermi della gran parte dei televisori di coloro che abitano nel Comune di Forio, sull'Isola di Ischia. In molti devono aver pensato che il proprio televisore fosse ormai da cambiare, hanno imprecato, ma in realtà il motivo dell'improvvisa interruzione del segnale è stato reso noto dalla stessa amministrazione comunale di Forio: qualcuno ha appiccato a un incendio al ripetitore che sorge in località Caccaviello, danneggiandolo. Si legge sulla pagina Facebook del Comune di Forio d'Ischia:

Si avvisa la cittadinanza che ignoti hanno incendiato il ripetitore tv presente in “località Caccaviello”.Al momento, quindi, su buona parte del territorio di Forio non è possibile sintonizzarsi su canali televisivi anche del gruppo Rai e Mediaset. I tecnici sono a lavoro per ripristinare il tutto

A corredo dell'avviso alla cittadinanza, l'amministrazione comunale ha anche pubblicato le fotografie del ripetitore, che appare visibilmente annerito dalle fiamme e danneggiato, anche se non si conosce l'entità dei danni che il rogo ha provocato: come si legge, però, i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Non sono ancora note nemmeno la dinamica e le cause dell'incendio, né sono stati ancora individuati i responsabili.