Ischia, affittano B&B sul web, ma è una truffa: i poliziotti gli trovano alloggio in hotel Gli agenti del commissariato di Ischia hanno raccolto la denuncia dei giovani, poi li hanno aiutati a trovare sistemazione in albergo per non perdere la vacanza.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una comitiva di ragazzi affitta un B&B ad Ischia sul web, ma quando arriva sull'isola scopre che è una truffa. Per fortuna, i giovani denunciano tutto alla Polizia di Stato e gli agenti del Commissariato di Ischia salvano la vacanza. Quando hanno letto il dispiacere negli occhi dei ragazzi, che sarebbero stati costretti a tornare in città, i poliziotti si sono messi all'opera e sono riusciti a trovare un posto libero in un hotel per ospitarli.

La casa vacanze non esisteva

La vicenda è accaduta questa mattina, quando i ragazzi si sono recati presso gli uffici del Commissariato di Ischia dove hanno raccontato ai poliziotti di aver prenotato, tramite un social network, un appartamento per una breve vacanza sull’isola ma, una volta giunti presso l’alloggio, si sono resi conto di essere stati truffati. Gli agenti hanno raccolto la denuncia e dato loro alcuni consigli su come prenotare una casa vacanza senza imbattersi in truffatori. Per i giovani vacanzieri non rimaneva altro che rientrare in città, ma gli agenti, notando il loro dispiacere, hanno trovato una sistemazione in una struttura alberghiera per far sì che potessero comunque trascorrere la loro vacanza.

I consigli di Polizia Postale e AirBnB contro le truffe

La Polizia Postale e Airbnb, il noto sito di prenotazioni di B&B e case vacanza, ha messo in guardia contro le possibili insidie nascoste dietro le prenotazioni delle case vacanza, offrendo ai cittadini alcuni consigli sui comportamenti da adottare per prenotare in sicurezza la dimora delle vacanze ed evitare le truffe. Tra i vari suggerimenti, ad esempio, c'è che, sia i contatti tra host e guest, sia i pagamenti, avvengano sempre all’interno del sito o dell’applicazione. Airbnb ,infatti, trattiene la somma al momento della prenotazione, riversandola al padrone di casa solamente 24 ore dopo l'avvenuto check in”. Bisogna stare attenti anche ai siti clone, in tutto e per tutto simili agli originali, ma completamente falsi.