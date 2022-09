Investito sul marciapiedi da un’auto fuori controllo, morto un uomo nel Salernitano La vittima, un uomo di 77 anni, è deceduta dopo due settimane in ospedale: l’incidente si è verificato a Eboli, nella provincia di Salerno.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Brutte notizie arrivano da Eboli, cittadina della Piana del Sele, nella provincia di Salerno: non ce l'ha fatta l'uomo di 77 anni investito mentre si trovava sul marciapiede da un'auto fuori controllo. L'uomo era stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata e, purtroppo, è deceduto nelle scorse ore a causa della gravità delle ferite riportate. L'incidente stradale che ha cagionato il suo decesso si è verificato a Eboli lo scorso 2 settembre: l'uomo stava camminando sul marciapiedi in via Ricasoli, nel rione Serroni, quando è stato centrato in pieno da un'automobile fuori controllo, che ha invaso il marciapiedi. Soccorso dal 118, l'uomo è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che è stato ricoverato in prognosi riservata; nelle scorse ore, purtroppo, la notizia del decesso.

Cambia, dunque, l'accusa per il conducente dell'automobile che ha investito il 77enne: si tratta di un uomo del posto, che si è fermato a prestare i primi soccorsi subito dopo l'incidente. La vettura è stata posta sotto sequestro e sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Eboli, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente che ha provocato la morte del 77enne: da una prima ricostruzione, l'uomo alla guida dell'auto ne avrebbe perso il controllo a causa di un colpo di sonno.