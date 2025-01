video suggerito

Incidente con l'autobus a Napoli, uomo investito in via Giordano Bruno. Ricoverato in codice rosso Un pedone è stato travolto da un autobus in via Giordano Bruno, quartiere Chiaia; è stato ricoverato in codice rosso. Il presidente Eav sui social: "Vicini all'autista".

A cura di Nico Falco

L'autobus coinvolto nell'incidente in via Giordano Bruno, a Napoli

Un uomo è stato investito da un autobus dell'Eav nel pomeriggio di ieri, 22 gennaio, in via Giordano Bruno, nella zona di Chiaia, nel centro di Napoli; soccorso è portato d'urgenza in ospedale, è stato ricoverato in codice rosso. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, le ricostruzioni della dinamica sono in corso ma, stando ai primi rilievi, il pedone avrebbe attraversato la strada improvvisamente mentre l'autobus era in transito. Come prevede la prassi per situazioni del genere, il mezzo pesante è stato sequestrato ed è stata ritirata la patente all'autista; il conducente del veicolo è stato sottoposto ai test per verificare l'eventuale assunzione di alcol o stupefacenti.

A dare notizia dell'incidente è Umberto De Gregorio, presidente della holding dei trasporti della Regione Campania che gestisce, oltre alle linee ferroviarie della circumvesuviana e della cumana e alcune ferrovie interconnesse, anche il servizio su gomma su parte della città metropolitana di Napoli. Con un post su Facebook, a nome dell'Eav, il presidente esprime vicinanza all'autista e si augura che il ferito non sia in condizioni gravi. Scrive De Gregorio:

Siamo vicini a Luca, autista di Eav, assunto due anni fa, oggi pomeriggio (ieri, ndr) coinvolto in un brutto incidente a Napoli, via Giordano Bruno. Ho appena sentito Luca al telefono, turbato dell’accaduto, per rassicurarlo che l’azienda non lo lascerà solo. Gli accertamenti sono in corso , sembrerebbe da una primissima ricostruzione, che un pedone, circa sessant’anni, ha improvvisamente invaso la careggiata della strada e si è scontrato con il bus. Portato d’urgenza in codice rosso in ospedale. Ci auguriamo che le sue condizioni di salute non siano gravi. Come da prassi in attesa degli accertamenti da parte degli organi inquirenti, bus sequestrato e patente ritirata all’autista.