Investito dal treno della metro Linea 1: fermata la circolazione Ferma su tutta la metro Linea 1 per un incidente avvenuto all’altezza della Stazione Quattro Giornate al Vomero. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo si sarebbe lanciato sui binari, mentre il treno si stava avvicinando alla banchina. Dalle ore 16 la circolazione è ferma su tutta la tratta per consentire il recupero della persona rimasta incastrata sotto il treno. Sarebbe ferita non gravemente.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ferma su tutta la tratta la metropolitana Linea 1 per un incidente avvenuto all'altezza della Stazione Quattro Giornate al Vomero. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto, ma secondo le prime ricostruzioni, un uomo si sarebbe lanciato sui binari, mentre il treno si stava avvicinando, come da prassi, alla banchina. La circolazione della metropolitana dalle ore 16 è ferma su tutta la tratta, per consentire i soccorsi alla persona, che sarebbe ferita, ma sembrerebbe non in maniera grave. Secondo quanto appreso, quindi, si tratterebbe di un tentativo di suicidio, ma bisognerà aspettare la decisione dell'autorità giudiziaria per sapere cosa sia realmente accaduto.

Il macchinista ha frenato, salvandogli la vita

Secondo le prime ricostruzioni, il macchinista avrebbe frenato immediatamente quando ha visto l'uomo cadere sui binari e questo potrebbe avergli salvato la vita. Il passeggero è rimasto tuttavia incastrato sotto il convoglio, mentre sono in corso le operazioni di recupero. L'episodio ha molto scosso le persone che erano in attesa del treno sulle banchine. Il ferito attorno alle 17 è stato estratto da sotto il convoglio e soccorso dagli operatori sanitari dell'ambulanza del 118 giunti sul posto. Adesso si aspetta l'intervento del magistrato di turno per avere l'autorizzazione alla ripresa della circolazione.

I sindacati: "Serve più sicurezza"

"Siamo contenti che si sia evitato il peggio – commenta Fabio Cuomo, segretario generale dell'Orsa Trasporti – massima solidarietà anche al macchinista per lo choc subito e vicinanza alla famiglia del malcapitato passeggero per quanto accaduto".

"Ci rincuora la notizia che il passeggero sia sopravvissuto – dichiara Fulvio Fasano, Ugl Fna – ma occorre mettere in essere tutte le azioni necessarie al fine di aumentare la sicurezza affinché episodi del genere possano essere evitati. Esprimiamo vicinanza alla persona coinvolta nell'incidente e solidarietà al collega".

Con la metropolitana ferma i bus in città sono stati presi d'assalto e sono molto affollati. Oggi, intanto, giovedì 14 ottobre, la metropolitana Linea 1 avrebbe dovuto chiudere in anticipo il servizio al pubblico per interventi di manutenzione straordinaria. Le ultime corse passeggeri sono previste da Piscinola alle ore 20,28 e da Garibaldi alle ore 20,54.