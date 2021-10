Investito da una bici, sbatte la testa e muore: tragico incidente a Meta di Sorrento Un uomo è deceduto oggi a Meta di Sorrento dopo essere stato investito da una bicicletta: sarebbe finito rovinosamente a terra e avrebbe sbattuto la testa sull’asfalto, perdendo subito i sensi. Sull’incidente sono in corso indagini, la dinamica resta in fase di accertamento; le forze dell’ordine stanno ascoltando alcuni testimoni per la ricostruzione.

A cura di Nico Falco

Un uomo è deceduto oggi in un tragico incidente stradale avvenuto a Meta, comune della penisola sorrentina: travolto da una bicicletta, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe finito a terra, sbattendo violentemente la testa sull'asfalto. Dopo l'impatto l'uomo ha perso i sensi, le sue condizioni sono apparse subito gravi. Inutili i tentativi di soccorso: quando i sanitari sono arrivati sul posto, chiamati anche da alcuni passanti, hanno solo potuto constatare il decesso.

Sull'accaduto sono in corso indagini, per ricostruire con esattezza la dinamica e per accertare le eventuali responsabilità. Stando a quanto si apprende, la vittima sarebbe stata investita mentre attraversava la strada; non è chiaro se il ciclista sia arrivato a forte velocità e non sia riuscito a frenare o se l'uomo fosse sceso sulla carreggiata improvvisamente. Le forze dell'ordine, arrivate sul luogo dell'incidente per l'avvio delle indagini, hanno ascoltato alcuni testimoni e si sono occupate dei rilievi.

È il secondo grave incidente registrato in zona nel giro di pochi giorni: lo scorso 21 ottobre era deceduta la 17enne Fernanda Marino, travolta da un minivan mentre andava a scuola in scooter; lo schianto fatale lungo la Strada Statale 163, la cosiddetta Amalfitana. Il conducente del veicolo, un 28enne, è stato arrestato e dovrà rispondere di omicidio stradale; sottoposto ad alcoltest e narcotest, come da prassi, è risultato positivo ai cannabinoidi. Per ricordare la ragazza gli studenti del liceo Salvemini di Sorrento hanno organizzato una fiaccolata che si è tenuta sabato 23 ottobre. Il giorno successivo, domenica 24 ottobre, si sono svolti i funerali.