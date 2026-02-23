Investito da un camion nel cantiere, Carmine Albero morto sul lavoro: aveva 24 anni

La vittima, Carmine Albero

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata odierna, lunedì 22 febbraio, a Nocera Inferiore, nella provincia di Salerno: nell'incidente ha purtroppo perso la vita Carmine Albero, 24 anni. Stando a una prima ricostruzione, l'operaio 24enne, intorno alle ore 10 di questa mattina, stava lavorando in un cantiere in via Fiano quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, il 24enne è stato investito da un camion in retromarcia. L'impatto è stato violento e per Carmine Albero, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: nonostante siano intervenuti tempestivamente sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 24enne.

Sul posto del tragico incidente sono intervenuti, poi, anche i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e hanno avviato le opportune indagini per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e per individuare eventuali responsabilità.

Carmine Albero era originario di Sarno, nel Salernitano, la cui comunità è stata sconvolta dalla notizia della sua morte prematura: tanti i messaggi di cordoglio comparsi sui social. Ancora un lutto, ancora una tragedia, ancora un giovane. "Il presidente Aniello Pappacena con la Sarnese 1926 partecipa con profondo dispiacere e vicinanza al dolore per la prematura scomparsa di Carmine Albero, a soli 24 anni. Un abbraccio forte alla sua umile e perbene famiglia per una tragedia che ha sconvolto ancora una volta la nostra comunità" ha scritto la Sarnese, società sportiva dilettantistica della città.