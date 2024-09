video suggerito

Investito da un camion carico di legname, muore un uomo in Irpinia Un uomo di 75 anni è stato investito a Sant’Angelo dei Lombardi, in Irpinia ed è morto per le ferite riportate nell’impatto. Carabinieri sul posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un uomo di 75 vanni è stato investito questa mattina a Sant'Angelo dei Lombardi, in Irpinia: nonostante i rapidi soccorsi, l'uomo è deceduto e ora la sua salma è stata portata all'ospedale di Avellino. Sul posto anche i carabinieri santangiolesi per i rilievi del caso. La tragedia è avvenuta questa mattina, in contrada Santianni, periferia del centro irpino.

La vittima, un 75enne del posto, è stato investito mortalmente da un camion di legname: nonostante l'arrivo di carabinieri e soccorsi del 118, per lui non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto contro il grosso mezzo articolato. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, la salma è stata trasportata all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove con ogni probabilità verrà sottoposto ad una autopsia. In corso, intanto, gli accertamenti necessari da parte dei Carabinieri di Sant'Angelo dei Lombardi per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.