Investito da auto nel centro di Avellino: 33enne è in coma all'Ospedale Moscati Il giovane è stato investito davanti alla sede dell'Università Federico II. Ricoverato al Moscati, è in gravi condizioni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Investito da un'auto davanti alla sede dell'Università Federico II, mentre attraversava la strada in pieno centro ad Avellino. È grave un ragazzo di 33 anni. Trasportato in codice rosso in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Moscati, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Il grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, venerdì 2 febbraio 2024, intorno alle ore 15,00, in Viale Italia, una delle principali arterie del centro di Avellino.

Un uomo di 33 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada, all'altezza di un incrocio regolato dai semafori. L'impatto è stato molto violento e l'uomo è stato sbalzato a diversi metri di distanza, riportando gravi traumi. Il conducente dell'auto che lo ha investito si è fermato subito per prestare soccorso. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118, i carabinieri e la polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi del caso e hanno raccolto le testimonianze dei presenti.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era appena uscito dalla sede dell'Istituto "De Sanctis" che ad Avellino ospita la Facoltà di Agraria dell'Università "Federico II" di Napoli. Stava attraversando la strada all'altezza dell'incrocio, quando è stato travolto dall'auto. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l'hanno trasportata d'urgenza all'ospedale "Moscati" del capoluogo irpino. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e i medici lo hanno ricoverato in coma nel reparto di rianimazione. Al momento non si hanno ulteriori notizie sul suo stato di salute. Si attendono gli esiti degli esami clinici e delle indagini delle forze dell'ordine, che dovranno chiarire la dinamica e le responsabilità dell'incidente.