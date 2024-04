video suggerito

“Intervento a cuore aperto fu inutile”: l’ospedale risarcisce con 45mila un paziente Ad Avellino, l’ospedale Moscati ha concordato il risarcimento di 45mila euro ad un paziente per un intervento giudicato “inutile” da un perito del Tribunale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un intervento a cuore aperto giudicato "inutile" dalle perizie del Tribunale: e così l'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino ha scelto di concordare un risarcimento di 45mila euro per evitare la condanna giudiziale. Lo ha fatto sapere lo Studio Associati Maior, che ha assistito un 50enne napoletano sottoposto ad un intervento di sternotomia presso il nosocomio del capoluogo irpino. L'uomo era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Napoli, ed era stato portato prima all'ospedale San Paolo di Napoli, poi al San Giuseppe Moscati di Avellino: qui, spiegano gli avvocati dello Studio Maior in una nota, "i sanitari hanno confermato la diagnosi di un supposto grave quadro di dissezione aortica e hanno deciso di operare immediatamente il paziente".

Ma l'operazione, in realtà, sarebbe risultata inutile, in quanto "in seguito a una perizia ordinata dal Giudice, è emerso che l'intervento non doveva essere effettuato. Infatti, gli esami diagnostici di approfondimento, che i sanitari del Moscati hanno omesso, avrebbero consentito di rilevare che il paziente non presentava una dissezione aortica e che, quindi, non avrebbe dovuto essere operato". Da qui la decisione da parte della struttura ospedaliera di risolvere la controversia prima che i consulenti del Giudice depositassero la relazione definitiva, proponendo così un risarcimento di 45mila euro, che il 50enne napoletano operato, attraverso lo studio Maior ed in particolare gli avvocati Michele Francesco Sorrentino, Pierlorenzo Catalano, e Filippo Castaldo, insieme al medico-legale Dott. Marcello Lorello, ha deciso di accettare.