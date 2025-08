Investe un’anziana ad Arzano e scappa, trovato a Napoli: stava per riverniciare l’auto

Gli agenti della Polizia Locale di Arzano hanno identificato il pirata della strada fuggito dopo avere travolto una 83enne; si era già rivolto a un carrozziere per far sparire le tracce.

Per eliminare i danni, e rendere la sua vettura irriconoscibile, si era già rivolto a un carrozziere. Gli agenti, però, lo hanno rintracciato prima che potesse riverniciare l'auto. E così l'uomo, vistosi alle strette, ha confessato: era stato lui ad investire la donna e a scappare; è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Napoli Nord per omissione di soccorso e lesioni, l'auto gli è stata sequestrata e dovrà anche pagare sanzioni per 6mila euro perché l'auto era senza assicurazione e lui aveva la patente scaduta.

L'investimento è avvenuto lungo una delle strade principali di Arzano, in provincia di Napoli; vittima una anziana ucraina, travolta da un'automobile e lasciata sofferente a terra. L'automobilista, alla guida di una Fiat 600 di colore rosso, non si è fermato per prestare soccorso ed è scappato in direzione del quartiere napoletano di Secondigliano. Gli agenti della Polizia Locale di Arzano, intervenuti sul posto, hanno contattato il 118, che ha portato l'anziana in ospedale, dove è stata dichiarata fuori pericolo di vita e per lei è stata stilata una prognosi di diversi giorni.

Dopo avere raccolto le prime informazioni sul posto, i poliziotti della Locale, coordinata dal comandante Biagio Chiariello, hanno passato in rassegna le immagini delle videocamere di sorveglianza e hanno individuato tipo e colore della vettura; grazie alla collaborazione con i colleghi di Napoli hanno individuato il proprietario, identificato in B. R., residente nella zona del "Terzo Mondo" di Secondigliano. I poliziotti hanno quindi raggiunto l'abitazione del sospettato e hanno trovato il veicolo che stavano cercando: era parcheggiato in un box, in attesa delle riparazioni, e pronto per essere riverniciato per far sparire le tracce del reato.