Ha prima litigato con un'altra persona in strada, poi ha rubato un'automobile e si è dileguato. Poche ore dopo, però, la persona con cui aveva litigato è stata investita mentre era in bicicletta proprio dall'uomo a bordo dell'automobile rubata. Una storia ancora tutta da chiarire, soprattutto per quanto riguarda i moventi della vicenda e che hanno generato la lite di partenza, dando il via alla complicata concatenazione di eventi su cui stanno cercando di far luce i carabinieri di Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento.

Tutto è iniziato nella tarda serata di lunedì 4 gennaio, quando i militari dell'Arma sono intervenuti dopo la segnalazione di una lite tra un 37enne disoccupato di Durazzano, nel Sannio, ed un 41enne bracciante agricolo originario del Gambia. Lite che però era terminata con la fuga dell'uomo a bordo di un'automobile rubata sul posto, una Peugeot Bipper, a bordo della quale si è reso irreperibile nonostante le ricerche immediate dei carabinieri. Poche ore dopo, gli stessi carabinieri sono stati informati che lo stesso bracciante agricolo era finito in ospedale in seguito ad un investimento da parte di una vettura mentre tornava a casa in bicicletta e che si trovava così ricoverato, non in gravi condizioni, al San Pio di Benevento.

Dai rilievi effettuati sul posto, è emerso che la vettura che lo aveva investito era proprio quella rubata, e che alla guida c'era proprio il 37enne che si era dato alla macchia. Finalmente rintracciato, il 37enne è stato arrestato e deve rispondere ora di diversi reati, che comprendono tentato omicidio, lesioni gravissime, omissione di soccorso e furto aggravato. Dopo le formalità di rito, il 37enne di Durazzano è stato portato in carcere, a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Il 41enne gambiano, pur fuori pericolo, si è dovuto comunque sottoporre a diverse operazioni chirurgiche a causa di varie fratture. Ritrovata anche la Peugeot rubata, poco distante dal luogo di investimento del 41enne.