Investe un cane e scappa: ripreso dalle telecamere, la padrona: “Aiutatemi a trovarlo” Un cucciolo di bulldog francese è stato investito a Marcianise, la persona alla guida è scappata senza fermarsi. La padrona a Fanpage.it: “Aiutatemi a trovarlo”

Il frame dell’automobile su viale Martin Luther King

Un cucciolo di undici mesi investito in strada a Marcianise, nel Casertano. E la persona alla guida dell'automobile, senza fermarsi a prestare soccorso, è fuggita senza sapere di essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti in strada. La proprietaria ha così lanciato un appello per trovare il responsabile, dal momento che dalle immagini a video la targa della vettura non è riconoscibile.

L'investimento sabato mattina

L'incidente è avvenuto lo scorso sabato 24 settembre su viale Martin Luther King a Marcianise, subito dopo l'incrocio con via Pisa e via Fratelli Cervi, poco prima della stazione di rifornimento in direzione del centro storico della cittadina casertana. Ad essere investito è stato Leo, un cucciolo di bulldog francese di appena 11 mesi che si trovava in quel momento nei pressi del cancello.

Lo sfogo di Anna Maria a Fanpage.it

Anna Maria, la padrona del cagnolino, contattata da Fanpage.it ha spiegato che "Leo è ferito ma vivo, ha qualche osso rotto e varie fratture in tutto il corpo". Proprio l'assenza di una targa ben visibile, tuttavia, non le ha consentito di presentare denuncia. Ma attraverso i social ha diffuso l'immagine dell'automobile subito dopo l'investimento del cucciolo, nella speranza che qualcuno possa aiutarla a identificarlo.

"Sta male, non mangia e piange, io gli sono accanto giorno e notte. Sono distrutta, spero che Leo si riprenda", ha spiegato a Fanpage.it, affidando poi un appello: "Io voglio solo che si faccia avanti, non ho bisogno dei suoi soldi per curare il mio cane. Ma voglio solo che diventi cosciente di quello che ha fatto al mio cagnolino".