Investe il vigile urbano che vuole fargli una multa: tassista denunciato a Napoli All’aeroporto di Capodichino, il tassista prelevava i clienti al di fuori delle fila di preselezione riservata alle auto bianche.

A cura di Valerio Papadia

Ha investito un agente della Polizia Municipale di Napoli che sta per fargli una multa: per questo motivo, un tassista partenopeo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria con l'accusa di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Nella serata di ieri, durante alcuni controllo predisposti all'aeroporto di Capodichino, gli agenti del Nucleo di Polizia Turistica della Municipale di Napoli hanno individuato un tassista che prelevava i clienti al di fuori della linea di preselezione riservata proprio alle auto bianche: il conducente, infatti, prendeva appuntamento telefonicamente con i clienti e li avvertiva di non accordarsi all'abituale fila per i taxi.

I vigili urbani hanno così intimato l'alt al tassista, intenzionati a comminargli la sanzione amministrativa per l'infrazione commessa: il conducente però, dopo aver inizialmente rallentato e fatto finta di accostare l'auto, ha improvvisamente accelerato, investendo un agente. Soltanto poco più avanti gli agenti del Reparto di Polizia Investigativa Centrale sono riusciti a fermare il tassista, che è stato denunciato a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria; per l'uomo anche la multa prevista dal Codice della Strada e la segnalazione agli uffici comunali di competenza per i provvedimenti disciplinari previsti dal caso. Il vigile urbano investito è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco, dove gli sono state diagnosticate ferite giudicate guaribili in 10 giorni.

