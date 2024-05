video suggerito

Investe con l’auto un 50enne in bici poi fugge: caccia al pirata della strada a Caserta L’uomo è stato portato all’ospedale di Pinetamare. In via Vittorio Veneto investito un 14enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Investe con l'auto un uomo di 50 anni che sta pedalando tranquillamente in bici. Poi fugge via senza prestare soccorso al malcapitato, rimasto ferito a terra. Il violento incidente stradale è avvenuto ieri, mercoledì 15 maggio 2024, a Caserta, in località Ponte d'Ercole. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito gli agenti della Polizia Locale di Caserta, diretti dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, che hanno avviato i rilievi del caso e acquisito gli elementi necessari alle indagini.



Incidente stradale a Ponte di Ercole

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, un 50enne di origine straniera, stava percorrendo via Ponte d'Ercole in direzione di Casagiove, quando è stato investito da un'auto che sopraggiungeva. Il conducente non si è fermato per prestare soccorso, ma è fuggito via, dileguandosi. Sul posto alcune persone hanno visto l'auto scappare, ma non sono riuscite a prendere il numero di targa. La Polizia Locale, intervenuta sul posto, ha avviato le indagini per rintracciare l'auto pirata e identificare il conducente. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Pinetamare.

In via Vittorio Veneto investito un 14enne

Ma non finisce qui, perché nelle stesse ore, un altro incidente è avvenuto in via Vittorio Veneto, di fronte al distributore di carburanti ESSO. Qui, una autovettura con alla guida una giovane donna si è scontrata, per motivi ancora da chiarire, con una moto alla cui guida vi era un ragazzo di 14 anni. Il giovane è rimasto ferito, ma sembrerebbe non in maniera grave, e trasportato in ospedale. Anche in questo caso, la Polizia Locale di Caserta ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.