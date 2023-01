Interrotta festa di Capodanno con mille persone in un locale: era abusiva Oltre mille persone in un locale a festeggiare il Capodanno, ma la festa era abusiva: arriva la Polizia, locale sequestrato e denunce, sfollati i partecipanti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Oltre mille persone che festeggiavano il Capodanno all'interno di una discoteca di Nola sono state fatte sfollare dagli agenti di polizia, intervenuti per le verifiche del caso e invece alle prese con una vera e propria festa abusiva. Tutto è accaduto a Piazzolla di Nola, nell'entroterra della provincia di Napoli: qui, nella notte di Capodanno gli agenti del commissariato di Nola hanno raggiunto una discoteca nei pressi di via Castellammare, dove hanno notato un gran numero di persone all'esterno del locale, in attesa di entrare.

A quel punto, gli agenti sono scesi e hanno notato che anche all'interno del locale erano ammassate centinaia di persone. Sono così scattati i controlli: identificati l'organizzatore dell'evento prima ed il titolare della struttura poi, gli agenti hanno scoperto che la festa di Capodanno era in quel momento formata da circa mille persone, ma senza le obbligatorie autorizzazioni, necessarie per l'organizzazione di eventi che vedono la partecipazione di oltre duecento persone. E così sono scattate le sanzioni: denunciati a piede libero l'organizzatore della festa e il titolare del locale: entrambi dovranno rispondere di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento. Capodanno amaro per i partecipanti alla festa: gli agenti infatti li hanno dovuti invitare ad andarsene e sfollare la zona: solo infatti quando tutti hanno lasciato la zona si è conclusa l'operazione degli agenti stessi del Commissariato di Nola, che hanno provveduto a mettere i sigilli al locale, facendone scattare il sequestro e la segnalazione alle autorità competenti.