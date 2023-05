Insetticidi e diserbanti contraffatti e pericolosi per la salute: scoperta fabbrica nel Napoletano La Guardia di Finanza ha sequestrato 30 tonnellate di prodotti fitosanitari contraffatti in una fabbrica di Boscoreale, nella provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Si chiamano prodotti fitosanitari: si tratta di insetticidi, diserbanti, pesticidi e di tutti quei prodotti destinati a proteggere i vegetali da organismi nocivi. A Boscoreale, nella provincia di Napoli, la Guardia di Finanza ha scoperto una fabbrica dedita alla produzione di prodotti fitosanitari contraffatti: i militari delle Fiamme Gialle hanno così sequestrato 30 tonnellate di questi prodotti, considerati pericolosi per la salute poiché prodotti senza alcuna autorizzazione, in spregio alle norme di sicurezza e qualità imposte dalla normativa vigente.

Nell'ambito di alcuni controlli volti proprio al contrasto della contraffazione, i finanzieri del Gruppo Torre Annunziata hanno scoperto la fabbrica abusiva, in un'area di circa 1.500 metri quadrati: qui, i militari hanno scoperto e sequestrato, oltre ai prodotti finiti e già pronti per essere messi in commercio, anche 35mila litri di prodotto liquido utilizzato per il confezionamento di tali prodotti, oltre a 17mila etichette di noti marchi.

I prodotti avrebbero fruttato 5 milioni di euro

I finanzieri hanno stabilito che, una volta immessi sul mercato, i prodotti fitosanitari contraffatti avrebbero fruttato circa 5 milioni di euro. L'imprenditore, proprietario dell'area trasformata in fabbrica abusiva, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per contraffazione, frode in commercio e reati ambientali.