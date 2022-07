Inseguimento ad Afragola con incidente tra auto e scooter, panico tra i passanti Caos nel centro di Afragola per un inseguimento con incidente tra un’automobile e uno scooter; sul posto la Polizia per le indagini.

A cura di Nico Falco

Caos in strada nel primo pomeriggio di oggi ad Afragola, in provincia di Napoli: circostanze ancora tutte da ricostruire, ma stando alle prime ricostruzioni uno scooter avrebbe inseguito un automobilista lungo via Oberdan e avrebbe tentato di costringerlo a fermarsi, anche lanciando dei sassi contro il parabrezza; l'uomo avrebbe però tentato la fuga e avrebbe travolto il due ruote.

Dopo l'incidente i due in sella allo scooter si sarebbero dileguati a piedi, abbandonando sul ciglio del marciapiede il mezzo ormai distrutto, mentre la jeep è rimasta al centro della carreggiata, fortemente danneggiata sulla parte anteriore. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che si sta occupando dei rilievi e sta ascoltando alcuni testimoni.

Durante l'inseguimento sarebbe stato esploso un colpo di pistola: la Scientifica ha repertato un bossolo sulla pedana della jeep e un foro nella carrozzeria riconducibile ad un proiettile. Da capire anche se si sia trattato di un tentativo di rapina.