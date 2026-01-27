Insegue la moglie per tutto il paese e la picchia: arrestato, addosso aveva ascia e bastone

Questa notte, nelle prime ore del 27 gennaio, un uomo di 34 anni è stato arrestato ad Orta di Atella, nella provincia di Caserta, per maltrattamenti in famiglia aggravati e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione, il 34enne – già noto alle forze dell'ordine -, a partire dalla serata di ieri si sarebbe reso responsabile di comportamenti aggressivi nei confronti della moglie, aggredendola sia verbalmente che fisicamente, alla presenza della figlia minorenne della coppia, sia all'interno dell'abitazione che all'esterno; l'uomo avrebbe inseguito la moglie per le vie del centro cittadino.

Intervenuti sul posto, i militari dell'Arma hanno identificato il 34enne che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un'ascia e di un bastone: entrambi gli strumenti sono stati sottoposti a sequestro penale in quanto ritenuti oggetti potenzialmente atti ad offendere. Pertanto, al termine delle formalità di rito, il 34enne è stato tratto in arresto dai carabinieri e, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.