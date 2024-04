video suggerito

Infermiera muore al Cardarelli durante il turno di lavoro, sconcerto tra i colleghi Angela, 64 anni, aveva maturato i requisiti per la pensione, ma aveva preferito continuare a lavorare: si è accasciata durante l’orario di lavoro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un'infermiera di 64 anni è morta all'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli durante il proprio turno di lavoro: sconcerto tra medici e infermieri che erano presenti in quel momento, e che non sono riusciti a salvarla. La donna è morta praticamente sul colpo dopo essersi improvvisamente accasciata mentre camminava in reparto: Angela, 64 anni, aveva maturato i requisiti per andare in pensione, ma aveva preferito restare in servizio: come ricostruito da Fanpage.it, la donna era arrivata regolarmente in ospedale nella giornata di ieri, lunedì 15 aprile, iniziando il proprio turno di lavoro alle 14 nel reparto di Terza Medicina dell'ospedale Cardarelli, per poi accasciarsi improvvisamente appena un'ora dopo, mentre si trovava in corridoio.

Inutili tutti i tentativi di salvataggio: la donna è morta nonostante i tentativi disperati dei colleghi di rianimarla. Sconcerto e incredulità tra medici e infermieri, che l'hanno vista praticamente morire davanti ai loro occhi: l'ospedale Cardarelli ha espresso il proprio cordoglio per la perdita della donna, mentre sui social in tanti la ricordano soprattutto per la sua passione per il lavoro. Aveva infatti da tempo maturato i requisiti per andare in pensione, ma aveva preferito continuare a lavorare al servizio dell'ospedale napoletano, dove era apprezzata e conosciuta da tutti, in un reparto come quello di Terza Medicina dell'ospedale Cardarelli.