Denunciato l’uomo che ha colpito con un martello in testa un 51enne in Zona Ospedaliera Denunciato ai carabinieri e segnalato all’Asl il presunto aggressore che avrebbe picchiato un uomo di 51 anni, senza motivo, mentre andava a lavoro, colpendolo con una chiave inglese in testa e procurandogli un trauma cranico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Un 51enne viene assalito mentre va al lavoro la mattina, picchiato ripetutamente e colpito con una chiave inglese alla testa. Una violenza cieca e senza motivo. L'uomo cerca di difendersi, scappa, inseguito, chiama aiuto, sviene per le botte subite. Viene soccorso da un passante che chiama la Polizia di Stato e il 118 e portato all'ospedale Cto dove gli vengono diagnosticati un trauma cranico e lesioni al braccio. L'aggressione inspiegabile è avvenuta il 10 novembre scorso attorno alle 7 del mattino nella Zona Ospedaliera, nella V Municipalità Vomero-Arenella. L'uomo, vittima di aggressione, ha poi sporto denuncia ai carabinieri contro il presunto aggressore.

Il caso segnalato a Questura, Asl e servizi sociali

La vicenda è stata segnalata dalla consigliera regionale Roberta Gaeta, che ha inviato una lettera alla Questura di Napoli ed ai Commissariati di Chiaiano e Arenella: "Ho segnalato la presenza in Zona Ospedaliera di un soggetto pericoloso che, senza alcun motivo, aggredisce i passanti e i residenti. Il soggetto in questione, da quanto appreso per le vie brevi, soffrirebbe di disturbi mentali, che lo rendono particolarmente pericoloso per il prossimo, visto che gli episodi segnalati pare siano numerosi. Questi casi di fragilità vanno affrontati con cura a attenzione a tutela della salute dei pazienti e dell'incolumità delle persone. Per questo, abbiamo segnalato la vicenda, oltre che alla Questura anche all'Asl Napoli 1, ai Servizi Sociali territoriali e al Distretto di Salute Mentale".

La denuncia ai carabinieri: "Picchiato con una chiave inglese"

La denuncia è stata presentata ai carabinieri di Scampia. La vittima è un uomo di 51 anni napoletano. Mentre scendeva di casa per andare a lavoro, il malcapitato è stato avvicinato alle spalle da una persona e l'ha colpito senza motivo e ripetutamente alla testa con una chiave inglese. La vittima è poi riuscita a sfuggire, nascondendosi dietro un'auto. Ma è stata inseguita. Spaventata, ha cominciato a urlare aiuto. Qualcuno si è affacciato e solo allora l'aggressore è scappato via. L'uomo ha perso i sensi ed è stato soccorso da un passante. In passato non aveva avuto nessuna discussione con l'aggressore.