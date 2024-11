video suggerito

"Gira col martello e aggredisce le persone al Rione Alto e in zona Ospedaliera": allarme e denuncia La denuncia della consigliera regionale Roberta Gaeta alla Questura di Napoli: "Un soggetto senza alcun motivo aggredisce i passanti. Bisogna intervenire"

A cura di Pierluigi Frattasi

"Un uomo si aggira tra il Rione Alto e la Zona Ospedaliera con un martello e aggredisce le persone". A denunciarlo è la consigliera regionale Roberta Gaeta, che ha inviato questa mattina, martedì 12 novembre 2024, una segnalazione per "aggressioni fisiche ad opera di soggetto sconosciuto in zona ospedaliera" alla Questura di Napoli e ai Commissariati della Polizia di Stato dell'Arenella e di Chiaiano, nonché alla Polizia Locale. Si tratterebbe, secondo quanto appreso, di una persona con problemi psichici. "Il problema è che manca un coordinamento sulla tematica del problema della salute mentale – spiega Roberta Gaeta a Fanpage.it – Non bisogna criminalizzare chi è in difficoltà, né fare la caccia all'uomo. Le persone con fragilità, purtroppo, non sono più assistite adeguatamente". La Questura di Napoli questa mattina ha inviato una volante della Polizia al Rione Alto per controllare la situazione.

L'allarme sui social: "Persone aggredite, abbiamo denunciato"

Una segnalazione sulla vicenda è stata pubblicata sulla pagina social Cittadinanza Attiva del Rione Alto: "Attenzione – si legge nel post – Al Rione Alto c'è un pazzo che si aggira con uno zaino contenente martelli e attrezzi vari. Senza motivo ti aggredisce". La denuncia di un'aggressione è stata ripresa in un video pubblicato sul social cinese TikTok, dove un uomo appare ferito, con una benda in testa e un braccio fasciato. "È stato aggredito stamattina da un uomo con problemi mentali – afferma nel video un soccorritore – che passeggia al Rione Alto, con giraviti, martelli, chiavi inglesi." "Ho sentito gridare – prosegue – ero in strada e ho visto una persona che colpiva un'altra persona. Mi sono avvicinato gridando. Lui ha abbassato le mani e se ne è andato via. Ho chiamato l'ambulanza del 118. Questa persona è stata denunciata. Ma bisogna fermarla".

La consigliera Gaeta scrive alla Questura: "Bisogna intervenire"

Nella nota inviata alla Questura di Napoli, la consigliera regionale Roberta Gaeta scrive:

Mi sono pervenute varie segnalazioni da parte di cittadini residenti in zona ospedaliera, spaventati dalla presenza di un soggetto che senza alcun motivo aggredisce i passanti. Sembrerebbe da video trovato in rete che il soggetto in questione, probabilmente affetto da gravi problemi mentali, risieda in zona Santa Croce e che siano già state inoltrate denunce per i fatti commessi. Alla luce di quanto rappresentato, si chiede, ciascuno per le proprie competenze, di mettere in atto tutte le più idonee azioni al fine di garantire la sicurezza dei residenti a salvaguardia della loro incolumità. Facciamo in modo che, come spesso accade, non si verifichi l’irreparabile prima di intervenire.