video suggerito

Indicente tra due auto nel Napoletano: morta una bambina di 5 anni L’incidente si è verificato questa notte a San Giuseppe Vesuviano: inutili i soccorsi per la bimba. Sulla vicenda indagano la Polizia di Stato e la Procura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

265 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale nella notte appena trascorsa a San Giuseppe Vesuviano, nella provincia di Napoli: il bilancio purtroppo è di una bambina di 5 anni morta nell'impatto. Da quanto si apprende questa notte, intorno all'una, in via Armando Diaz, per cause che sono ancora in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate: ad avere la peggio nell'impatto è stata la bambina di 5 anni, che purtroppo è deceduta, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118.

Sull'incidente è stata aperta una inchiesta

Oltre ai soccorritori, sul posto sono giunti anche gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano della Polizia di Stato, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare con precisione la dinamica dell'incidente, che come detto risulta ancora poco chiara. Per fare piena luce su quanto accaduto, la Procura della Repubblica di Nola ha aperto una inchiesta; non è escluso, come da prassi in questi casi, che nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia sul corpo della bambina.