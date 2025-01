Incontra Stefano De Martino e gli mostra il suo biglietto della Lotteria, il conduttore scherza: “È falso” Simpatico siparietto in aeroporto tra il conduttore di Affari Tuoi e un ragazzo, che gli ha chiesto di portargli fortuna prima dell’estrazione della Lotteria Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Stefano De Martino si conferma uno dei personaggi più amati non soltanto in televisione, ma anche sui social. Su TikTok, infatti, il conduttore napoletano di Affari Tuoi è il protagonista di un simpatico siparietto con un conterraneo, un ragazzo partenopeo incontrato sul transfer dall'aereo all'aeroporto che, in vista dell'estrazione della Lotteria Italia, mostra al conduttore il suo biglietto e gli chiede di "metterci la mano sua", espressione dialettale con la quale si spera che l'imposizione delle mani possa essere di buon auspicio.

De Martino si presta al gioco, prende il biglietto della Lotteria, lo guarda e chiede, in dialetto: "L'hai comprato qua?" riferendosi alla località che stanno lasciando. Poi, senza attendere la risposta, sentenzia ironicamente: "Allora è falso", scatenando l'ilarità degli altri passeggeri del bus.

Tanti i commenti al video in cui si sottolineano l'umiltà e la spontaneità del conduttore di Affari Tuoi, programma del pre-serata di Rai Uno che quest'anno è stato associato, appunto, alla Lotteria Italia, circostanza che ha dato vita al siparietto. Altri utenti, invece, chiedono gentilmente, senza polemica, di capire cosa si siano detti il ragazzo e il conduttore, visto che entrambi si esprimono in napoletano nel video, mentre una piccola minoranza, purtroppo, invece, si lascia andare ai soliti commenti offensivi nei confronti dei partenopei.