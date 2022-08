Incidete stradale a Casavatore, morto ragazzo di 23 anni originario di Casoria Incidente stradale mortale su via Marconi a Casavatore, nel Napoletano. Morto ragazzo ventitreenne di Arzano.

A cura di Redazione Napoli

Ieri sera verso le 23.30 a Casavatore i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria sono intervenuti a viale Guglielmo Marconi per un incidente stradale. Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento a seguito di un sinistro tra un’auto e una moto era deceduto un centauro 23enne di Arzano. I paramedici del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso sul luogo e l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma che si trova per l'autopsia all’obitorio dell’ospedale ‘San Giuliano' di Giugliano in Campania.