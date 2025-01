video suggerito

Incidente tra un’auto e un furgone ad Aversa: morto un uomo di 31 anni Lo scontro nel pomeriggio di oggi: ad avere la peggio è stato il conducente dell’autovettura, che purtroppo è deceduto nell’impatto. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Valerio Papadia

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragico incidente stradale ad Aversa, nella provincia di Caserta: un uomo di 31 anni è purtroppo deceduto. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 31 gennaio, in via Atellana: intorno alle 13, un'automobile e un furgone, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente, finendo la propria corsa al centro della carreggiata; ad avere la peggio il 31enne, alla guida dell'automobile, che è rimasto incastrato nell'abitacolo.

Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta: i pompieri si sono adoperati per estrarre l'uomo dalle lamiere della vettura, per poi affidarlo ai sanitari del 118, nel frattempo intervenuti sul luogo, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso; troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità.

Dopo i rilievi, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti nell'incidente e hanno assistito il personale del soccorso stradale, che ha invece proceduto a sgomberare la sede stradale e a far tornare la circolazione automobilistica regolare.