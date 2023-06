Incidente tra Suv e scooter, muore motociclista sul Lungomare di Salerno Violento incidente sul Lungomare Marconi di Salerno, dove un motociclista di 61 anni, ex poliziotto oggi in pensione, è rimasto ucciso. Coinvolto anche un Suv.

A cura di Giuseppe Cozzolino

immagine di repertorio

Ancora un tragico incidente stradale sul Lungomare di Salerno, dove un 61enne ha perso la vita a bordo di uno scooter dopo un incidente che ha visto coinvolto anche un Suv. Nulla da fare per l'uomo, nonostante la corsa in ospedale: il suo cuore ha smesso di battere all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Forze dell'ordine al lavoro per i rilievi che dovranno accertare la dinamica dell'incidente e capire eventuali responsabilità nell'impatto che ha portato alla morte dell'uomo.

Secondo le primissime ricostruzioni, pare che l'uomo mentre si trovava sul Lungomare Marconi in direzione Mercatello, fosse in procinto di girare verso via Gaetano Del Mercato quando è stato investito da un Suv Nissan. L'impatto, molto forte, ha scaraventato l'uomo a terra: non è chiaro se abbia urtato contro l'asfalto o contro i paletti di ferro, fatto sta che le sue condizioni sono state da dubito giudicate gravissime. Portato in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, è morto poco dopo. L'uomo, molto conosciuto, era un poliziotto in pensione. Il Lungomare di Salerno è tristemente noto per questo tipo di incidenti, che a volte si rivelano mortali anche per i pedoni. L'ultimo caso, in ordine cronologico, fu quello di Michele Tabano, l'84enne investito e ucciso diverse settimane fa. Ma tra i casi più tristemente noti c'è anche quello di Marta Naddei, la 33enne cronista salernitana in forza alla redazione di "Le Cronache", che rimase uccisa in un incidente con lo scooter la notte del 27 dicembre 2019, sempre sul Lungomare Marconi di Salerno, all'altezza dello stabilimento balneare "Scoglio 24".