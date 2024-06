video suggerito

Incidente tra scooter e moto a Villaricca: morto un 28enne, due ragazzi feriti L'incidente si è verificato nella tarda serata di ieri: la vittima viaggiava su uno scooter che ha impattato contro una motocicletta; feriti anche una 21enne che si trovava sullo scooter e un 35enne che guidava la moto.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Incidente stradale, purtroppo mortale, quello che si è verificato nella tarda serata di ieri, sabato 15 giugno, a Villaricca, nella provincia di Napoli: un giovane di 28 anni – di cui non sono ancora note le generalità – è morto dopo che il suo scooter si è scontrato con una motocicletta. L'incidente si è verificato intorno alle 23 in via Palermo: il 28enne era alla guida di uno scooter Brera 125 sul quale viaggiava anche una ragazza di 21 anni quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una moto Bmx Gsx 1200, guidata da un giovane di 35 anni.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 28enne. Nell'incidente sono rimasti feriti anche la 21enne e il 35enne, soccorsi in codice rosso: la ragazza è stata portato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, mentre il giovane al Cardarelli di Napoli; da quanto si apprende, i due non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Marano, che hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente. La salma del 28enne è stata sequestrata su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente e, come da prassi in questi casi, nei prossimi giorni potrebbe essere sottoposto ad autopsia.