Incidente tra scooter e auto a Villaricca, Mario Valletta muore a 39 anni

Il tragico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri: lo scooter guidato dalla vittima si è scontrato con un’automobile; inutili i soccorsi per Mario Valletta.
A cura di Valerio Papadia
Un tragico incidente stradale ha strappato prematuramente alla vita Mario Valletta, 39 anni, deceduto nella serata di ieri, domenica 28 settembre, a Villaricca, nella provincia di Napoli. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, intorno alle 18.30, Mario Valletta era alla guida del suo scooter e si trovava nei pressi del cimitero comunale quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote ha impattato contro un'automobile, una Fiat 500.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per Mario Valletta non c'è stato nulla da fare: il 39enne è morto sul colpo, troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Villaricca, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso, utili a determinare la precisa dinamica dell'incidente, che risulta ancora poco chiara, e a individuare eventuali responsabilità.

Mario Valletta era originario di Villaricca, anche se da qualche anno era residente a Napoli; tanti i messaggi di cordoglio comparsi sui social network quando la notizia della sua morte si è diffusa. "Un destino crudele ha strappato via Mario Valletta, lasciando Villaricca in ginocchio.La sua morte è una ferita che squarcia il cuore di un’intera comunità, travolta da un dolore che lascia senza respiro. Un ragazzo d’oro, esempio di luce e bontà, spezzato troppo presto da un’ingiustizia che nessuno riesce ad accettare" ha scritto, sui social, l'associazione "Idee e concretezza".

