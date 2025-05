video suggerito

Incidente tra scooter e auto a Piano di Sorrento: morto un uomo di 34 anni Nell'impatto, avvenuto questa notte nella cittadina della Penisola Sorrentina, ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, che è purtroppo deceduto.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale, nella notte appena trascorsa, a Piano di Sorrento, nella provincia di Napoli: un uomo di 34 anni è morto dopo che il suo scooter si è scontrato con un'automobile. Da quanto si apprende la vittima – un uomo di origini bosniache, ma residente a Sorrento – era alla guida del suo scooter Yamaha TMax quando, in via dei Platani, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'automobile, una Smart: dopo l'impatto il 34enne è caduto violentemente sull'asfalto; nonostante i tempestivi soccorsi dei sanitari del 118, per il giovane uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare, è morto sul colpo.

La salma del 34enne è stata sequestrata

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Sorrento, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente, come detto ancora poco chiara, e individuare eventuali responsabilità. Lo scooter e l'automobile coinvolti sono stati sequestrati, così come la salma del 34enne, che è stata messa a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, che nelle prossime ore dovrebbe decidere se procedere con l'autopsia, che potrebbe fornire preziose informazioni sull'incidente.