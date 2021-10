Incidente tra bivio Tangenziale e Casoria: un morto, coinvolte 3 auto e moto Una persona è morta in un incidente avvenuto intorno alle 2 di stanotte tra il bivio della Tangenziale di Napoli e Casoria, in direzione Roma. Coinvolte tre automobili e una motocicletta, la dinamica resta da chiarire. Sul posto le forze dell’ordine, indagini in corso. In mattinata non si registrano disagi alla viabilità.

A cura di Nico Falco

Una persona è morta nella notte in un incidente che ha coinvolto diversi veicoli e che si è verificato nella notte appena trascorsa sull'autostrada A1, nel tratto compreso tra il bivio con la Tangenziale di Napoli e Casoria, in direzione Roma, all'altezza del km 755. Lo schianto fatale è avvenuto intorno alle 2 di oggi, 27 ottobre, la dinamica resta da ricostruire. Le generalità della vittima non sono state rese note.

In base ai pochi elementi circolati fino ad ora, nell'incidente sarebbero rimaste coinvolte tre automobili e una motocicletta; non è chiaro se si sia trattato di un tamponamento successivo ad una manovra improvvisa da parte di uno dei conducenti oppure se uno dei coinvolti abbia perso il controllo del mezzo e abbia colpito gli altri, forse dopo un colpo di sonno. La vittima sarebbe deceduta sul colpo, inutili i tentativi di soccorso.

Sul posto, nella notte, sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi del caso; arrivati anche gli operai per il ripristino della carreggiata e la rimozione dei veicoli coinvolti nello schianto. Al momento non si registrano disagi per la viabilità nel tratto interessato dallo schianto.