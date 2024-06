video suggerito

Incidente tra auto e tir sulla Telesina: ferito un uomo di 38 anni L'incidente si è verificato nella giornata odierna tra Gioia Sannitica e Faicchio, nella provincia di Benevento: le indagini sulla dinamica sono affidate ai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Incidente stradale rocambolesco quello avvenuto nella giornata di oggi, martedì 18 giugno, sulla Statale 372, meglio conosciuta come Telesina: per cause che sono ancora in corso di accertamento, un'automobile – una Mercedes Classe A – e un tir si sono scontrati; l'impatto è avvenuto tra Gioia Sannitica e Faicchio. L'autista della vettura – un poliziotto di 38 anni, libero dal servizio – è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, che hanno estratto l'uomo dall'abitacolo della sua auto e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato al più vicino ospedale per tutti gli accertamenti del caso; da quanto si apprende, le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

Sul luogo dell'incidente si sono recati anche i carabinieri di Cerreto Sannita e quelli di Solopaca, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. L'incidente ha causato disagi alla circolazione automobilistica.