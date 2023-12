Incidente tra auto e scooter ad Afragola, feriti un 18enne e un 16enne: sono gravi I due giovani si trovavano entrambi in sella allo scooter: sono ricoverati in prognosi riservata. Illeso, invece, il conducente della vettura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale, nella notte appena trascorsa, ad Afragola, in provincia di Napoli: a scontrarsi sono stati un'automobile – una Fiata Panda – e un scooter Honda Sh. Ad avere la peggio, purtroppo, i due giovani che si trovavano in sella al mezzo a due ruote: si tratta di un 18enne, che era alla guida dello scooter, e di un 16enne, che si trovava invece al posto del passeggero. Entrambi i giovani sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale più vicino: le loro condizioni di salute sono giudicate gravi e tutti e due sono ricoverati in prognosi riservata.

L'incidente si è verificato, come detto, questa notte in via Milano: ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Afragola, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per stabilire con precisione la dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità; entrambi i veicoli coinvolti, l'automobile e lo scooter, sono stati posti sotto sequestro per consentire il corretto svolgimento delle indagini.