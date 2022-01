Incidente tra auto e moto ad Aversa, Saverio muore a 17 anni Schianto a bordo di un motorino: Saverio Magliulo muore a soli 17 anni ad Aversa. Lutto a Frignano, dove viveva con la famiglia. Illeso il conducente dell’auto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tragico incidente nella notte ad Aversa, dove Saverio Magliulo, di soli 17 anni, è rimasto ucciso nell'impatto tra il suo motorino ed un'automobile. Non si conoscono le cause dell'incidente, sul quale stanno indagando i carabinieri. Sotto choc la comunità di Frignano, in provincia di Caserta, dove il giovane viveva assieme alla sua famiglia. Stando alle primissime informazioni, l'incidente è avvenuto subito dopo mezzanotte, dopo che il 17enne aveva passato una serata con gli amici e stava tornando a casa in sella alla propria vettura.

All'altezza di Viale della Libertà, in pieno centro ad Aversa e per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'automobile: l'impatto è stato particolarmente violento, e per il giovane sbalzato sull'asfalto non c'è stato praticamente nulla da fare, nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale di Capua, seguiti dai carabinieri di Aversa che indagano sull'esatta dinamica del tutto. La salma del 17enne è stata portata all'obitorio dell'ospedale di Giugliano in Campania, per gli accertamenti medico legali del caso: non è esclusa un'autopsia, sulla quale deciderà la magistratura. Solo dopo che la salma sarà liberata e consegnata alla famiglia si potranno organizzare i funerali in paese. Illeso o quasi invece il conducente dell'automobile con il quale il giovane si è scontrato: per lui solo qualche escoriazione e ferite di poco conto, subito soccorse sul posto dai sanitari. Sconcerto anche sui social: il giovane era molto conosciuto in città, e la notizia della sua morte ha fatto subito il giro del paese.