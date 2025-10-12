napoli
Incidente tra auto e moto a Torre del Greco, 28enne in codice rosso in ospedale

Lo schianto in via Circumvallazione: il 28enne alla guida della moto è in pericolo di vita all’Ospedale del Mare di Ponticelli. Indagano i carabinieri.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Grave incidente questa notte in via Circumvallazione a Torre del Greco, nel Napoletano, dove un'automobile ed un motorino si sono scontrati. Gravissime le condizioni del 28enne alla guida del veicolo a due ruote, che si trova in pericolo di vita all'ospedale del Mare di Ponticelli. Indagano i carabinieri di Torre del Greco, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Al momento infatti non sono ancora note le cause dell'incidente: a scontrarsi sono state l'automobile guidata da una ragazza di 21 anni ed una moto con il 28enne alla guida. Gravi le lesioni riportate da quest'ultime nell'impatto: per lui, originario della stessa Torre del Greco, si è reso necessario il trasporto immediato all'Ospedale del Mare di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Attualmente, si trova ricoverato in prognosi riservata, ed è in pericolo di vita. I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco stanno indagando per ricostruire la dinamica.

