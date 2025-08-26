Incidente tra auto e camper in Cilento: Santo Bottone muore a 29 anni, grave il figlio di 13 mesi

Il tragico incidente si è verificato sulla Statale Cilentana: l’auto con a bordo la vittima e la famiglia si è scontrata con un camper. Per Santo Bottone non c’è stato nulla da fare, mentre è in condizioni serie il figlio di appena 13 mesi; feriti anche la moglie e l’altro figlio, così come i due occupanti del camper.

Un tragico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 25 agosto, sulla Strada Statale Cilentana, nel Salernitano: il bilancio è di un morto, Santo Bottone, 29 anni, originario di Agropoli. Nell'incidente ha riportato ferite gravi uno dei figli della vittima, un bimbo di soli 13 mesi; feriti anche la moglie e l'altro figlio di 3 anni, così come gli occupanti del camper.

Il tragico incidente si è verificato nei pressi di Prignano Cilento. Santo Bottone e la sua famiglia si trovavano a bordo di una Bmw guidata dal 29enne e stavano tornando ad Agropoli dopo una giornata di mare trascorsa a Palinuro quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, l'automobile si è scontrata con un camper. Il violento impatto si è rivelato fatale per Santo Bottone: il giovane è morto sul colpo. I sanitari del 118 hanno soccorso anche la moglie e i due figli del 29enne, che sono stati trasportati all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania: il bimbo più piccolo, come detto di soli 13 mesi, vista la gravità delle sue condizioni è però stato trasferito all'ospedale Santobono di Napoli; la madre e il fratello, così come i due occupanti del camper, non destano invece preoccupazione.

La notizia dell'incidente e della morte di Santo Bottone ha gettato nello sconforto la comunità di Agropoli. Il sindaco, Roberto Antonio Mutalipassi, ha voluto esprimere il cordoglio della città: "Siamo profondamente affranti e commossi per l'immane tragedia avvenuta nel pomeriggio odierno sulla superstrada Cilentana (ex SP 430). Un giovane padre e marito strappato prematuramente alla vita. Siamo vicini alla famiglia".