Incidente stradale sulla Tangenziale di Napoli, morto sul colpo motociclista Un violento incidente stradale si è verificato sulla Tangenziale di Napoli, altezza svincolo di Agnano: morto un motociclista.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Scontro tra due veicoli all'uscita di Agnano della Tangenziale di Napoli, questa mattina, morto sul colpo il conducente di uno scooter. L'impatto è stato violentissimo e, purtroppo, gli è stato fatale. L'incidente mortale è avvenuto attorno alle ore 10 e ha causato il blocco della circolazione sulla Tangenziale, con code lunghissime, che sono durate anche nelle ore successive per consentire la rimozione dei detriti dalla strada. Lo scooter nell'impatto è andato un pezzi. Anche l'ambulanza ha avuto difficoltà a raggiungere il luogo dello scontro. Sul posto la Polizia Stradale, che ha isolato l'area dell'incidente, per consentire i rilievi del caso, mentre saranno stati acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza della Tangenziale per ricostruire quanto accaduto.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, ma secondo le prime ricostruzioni, l'uomo alla guida dello scooter si sarebbe scontrato contro un camion, morendo sul colpo. Lo scooter nell'impatto si è completamente distrutto. Per consentire le indagini della magistratura e rimuovere i detriti dalla carreggiata è stato necessario chiudere un'intera corsia della Tangenziale di Napoli. A contribuire al caos anche l'orario di punta, durante il quale la Tangenziale era già affollatissima.

Solo il 27 ottobre scorso, una persona era morta nella notte in un incidente che ha coinvolto diversi veicoli sull'autostrada A1, nel tratto compreso tra il bivio con la Tangenziale di Napoli e Casoria, in direzione Roma, all'altezza del km 755. Lo schianto anche in quel caso è stato fatale e ha visto coinvolti tre automobili e una motocicletta.