Incidente sull’autostrada A2 tra Eboli e Battipaglia, tre donne in ospedale Tre donne sono state ricoverate in ospedale a seguito di un incidente sull’autostrada A2, tra Eboli e Battipaglia, nel Salernitano, nella mattinata di oggi, 23 agosto; la loro automobile si è schiantata contro il guardrail, la dinamica resta da accertare. Le tre hanno riportato vari traumi dovuti all’impatto, nessuna sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Nico Falco

Tre donne sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina, 23 agosto, sull'autostrada A2 del Mediterraneo, tra i territori di Eboli e di Battipaglia, in provincia di Salerno. Lo schianto è avvenuto lungo la corsia Nord, in direzione Salerno. Nell'automobile, una Fiat Marea, c'erano mamma e figlia di Altavilla Silentina (Salerno) e una ragazza di Treviso; sono state accompagnate in ospedale in ambulanza.

La dinamica resta ancora da chiarire. L'unica automobile coinvolta sarebbe la Fiat Marea, che per motivi ancora da accertare sarebbe uscita di strada e, dopo un testacoda, ormai fuori controllo si sarebbe schiantata con la parte posteriore contro il guardrail che delimita la carreggiata. Al momento non si esclude che la ragazza possa avere perso il controllo per una disattenzione, ma viene tenuta in considerazione anche l'ipotesi di un guasto meccanico.

Per i soccorsi sono arrivate le ambulanze di Vo. Pi. e Humanitas, sul posto la Polizia Stradale dei primi rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente; intervenuti anche i tecnici dell'Anas, per la rimozione dell'automobile danneggiata e per il ripristino della carreggiata in modo da consentire la circolazione in sicurezza.

La ragazza che era alla guida è stata portata all'ospedale di Eboli, nello schianto ha riportato un trauma al bacino. L'altra giovane, che era seduta dietro, ha riportato un trauma a colonna vertebrale, schiena e collo. Alla donna è stato infine diagnosticato un trauma al torace e a una gamba. In ospedale anche le altre due donne per i controlli del caso, ma le condizioni delle tre non sarebbero preoccupanti.