Tragico incidente quello che si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 10 giugno, sull'Autostrada A1 Napoli-Milano, nel territorio di Capua, nella provincia di Caserta. Intorno alle 11, in direzione Roma, un'automobile, per cause ancora in corso di accertamento, è finita nella scarpata che costeggia l'autostrada: il bilancio è purtroppo di una persona deceduta, mentre un'altra è rimasta ferita. L'incidente ha provocato notevoli disagi al traffico automobilistico: sul tratto interessato, come detto in direzione della Capitale, si sono registrati 5 chilometri di coda.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di una delle due persone che si trovavano all'interno dell'abitacolo e hanno soccorso il ferito; sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a recuperare il veicolo dalla scarpata. Infine, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente: stando a una prima ricostruzione, il conducente della vettura, per cause ancora sconosciute, ne ha perso il controllo, finendo nella scarpata; dai primi rilievi, non risulterebbero coinvolte altre vetture.