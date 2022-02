Incidente sull’Asse Mediano: scende dall’auto, ragazzo travolto e ucciso a Giugliano Un ragazzo è stato travolto e ucciso stanotte sull’Asse Mediano, all’altezza di Giugliano; era sceso dal suo veicolo dopo un tamponamento.

A cura di Nico Falco

Un giovane, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è deceduto stanotte in un incidente stradale avvenuto sull'Asse Mediano, tra Giugliano e Varcaturo: sceso dal suo veicolo dopo un tamponamento, è stato travolto e ucciso da una terza automobile sopraggiunta. Sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e per ricostruire con precisione la dinamica. Sul tratto di strada si è formata una lunga coda, la circolazione è tornata normale soltanto dopo diverse ore.

Tutto sarebbe partito con un primo incidente tra due veicoli. Il ragazzo sarebbe uscito dall'automobile, forse per controllare i danni, ma un altro automobilista che stava arrivando sulla corsia opposta non si sarebbe accorto in tempo della sua presenza sulla carreggiata e lo avrebbe quindi colpito in pieno. L'impatto è stato devastante: la vittima è stata sbalzata al suolo e nella caduta ha riportato delle profonde ferite. Quando l'ambulanza del 118 è arrivata sul posto i sanitari non hanno potuto fare nulla: era morto sul colpo per i gravi traumi alla testa.