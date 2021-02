in foto: Immagine di repertorio

Inseguiti da una volante della Polizia, due rapinatori hanno imboccato contromano l'Asse Mediano, cercando di distanziare la pattuglia infilandosi tra le auto in transito. Una fuga folle controsenso, che si è conclusa in pochi istanti, quando la loro automobile si è schiantata frontalmente con un suv: uno dei criminali è stato bloccato subito, l'altro è stato raggiunto dai poliziotti dopo un breve tentativo di fuga a piedi.

L'inseguimento da film risale alla mattinata di oggi, 11 febbraio. I due rapinatori avevano appena assaltato un distributore di benzina a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Subito dopo il colpo, però, i criminali si sono trovati alle calcagna una volante del commissariato di Frattamaggiore. Con i poliziotti che li tallonavano, si sono fatti strada sfrecciando ad alta velocità tra le strade del paese, schivando per un pelo automobili e passanti. Arrivati nei pressi dell'Asse Mediano, la principale arteria di collegamento che attraversa tutta l'area nord di Napoli, il tentativo in extremis: hanno imboccato contromano l'uscita di Cardito-Afragola, sperando che gli agenti desistessero nel continuare a inseguirli.

L'incidente frontale è avvenuto mentre cercavano di raggiungere l'Asse Mediano, hanno colpito in pieno un suv. Il rapinatore alla guida e l'altro automobilista sono rimasti nei veicoli, feriti ma in modo non grave. L'altro criminale è invece uscito rapidamente dall'abitacolo e ha tentato la fuga a piedi, inseguito dagli agenti, che erano riusciti a non perderli di vista nonostante la corsa contromano; il rapinatore in fuga è stato bloccato col supporto dei poliziotti del commissariato di Afragola, nel frattempo intervenuti. Il criminale ferito è stato ricoverato nell'ospedale Cardarelli di Napoli, piantonato, mentre l'altro è stato condotto, agli arresti, nel commissariato di Frattamaggiore. Gli agenti hanno trovato nella Panda dei rapinatori un coltello e una pistola.