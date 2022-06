Incidente sull’A3, lunghe code tra Torre Annunziata Nord e lo svincolo Portici Sud Incidente lungo l’autostrada A3 Napoli-Salerno, lunghe code tra Torre Annunziata Nord e lo svincolo di Portici Sud: tempi di percorrenza sopra i 30 minuti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Incidente questa mattina lungo l'A3 Napoli-Salerno, tra Portici ed Ercolano: traffico in direzione Napoli tra Torre Annunziata Nord e lo svincolo di Portici Sud. La situazione si preannuncia "rovente" non solo per il caldo ma anche perché il traffico è in continuo aumento dovuto al fatto che ormai i veicoli occupano tutte le corsie autostradali, rendendo quasi impossibile viaggiare in direzione del capoluogo partenopeo nel tratto interessato. Tempi di percorrenza che inizialmente erano di circa 30 minuti, ma che continua ad aumentare.

La situazione si è iniziata a normalizzare a partire dalle 9.30, dopo che le automobili incidentate sono state rimosse dalla carreggiata. Intanto, le forti code che si sono formate sono in corso di "smaltimento", con il traffico che non è ancora regolare dopo oltre un'ora e mezzo ma che ha iniziato il lento deflusso. Non si tratta dell'unico problema di viabilità lungo l'A3 di questa mattina: resta infatti chiuso anche lo svincolo Napoli Porto in entrata fino alle 23:00 del prossimo 20 giugno, in direzione Salerno, per lavori: l'entrata consigliata verso Salerno è quella di Napoli Via Marina, un'arteria già notoriamente sotto forte stress a causa del traffico intenso veicolare, trovandosi ad essere l'unica bretella cittadina di chi arriva a Napoli da tutto il versante orientale e meridionale. Sempre stamane, altro traffico si registra a Corso Malta in direzione Pozzuoli per traffico intenso e tra Fuorigrotta e Capodimonte, in direzione dell'allacciamento per Capodichino, sempre per traffico intenso. Si tratta di due delle tratte più trafficate al mattino e costantemente alle prese con il traffico veicolare.