Incidente sull’A16 Napoli-Bari, auto contro il guard rail: illesa la donna alla guida

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'automobile distrutta nell'incidente

Incidente questa mattina lungo l'autostrada A16, dove un'automobile è finita contro il guard rail. Illesa la donna alla guida: sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti per mettere in sicurezza il veicolo e liberare la carreggiata. Tutto è avvenuto questa mattina attorno alle 10.55, quando lungo l'autostrada A16, all'altezza del chilometro 55 in direzione di Bari: a bordo dell'automobile c'era solo una donna alla guida, che è finita contro il guard rail.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, ma per fortuna per la donna non c'è stato bisogno di cure mediche: i vigili del fuoco hanno così lavorato per mettere in sicurezza la carreggiata e rimuovere il veicolo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e il personale del servizio viabilità per ripristinare le normali condizioni del traffico.

I vigili del fuoco impegnati a rimuovere l'automobile distrutta nell'incidente