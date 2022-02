Incidente sulla Telesina, due morti: dopo l’imprenditore Minichiello deceduto uno dei feriti Si aggrava il bilancio dell’incidente di sabato sera sulla Telesina, nel Beneventano: dopo l’imprenditore Bruno Minichiello è deceduto uno dei due feriti.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Si aggrava il bilancio dell'incidente che si è verificato sabato sera lungo la statale 372, nel Beneventano: è deceduta nel pomeriggio di ieri una delle due persone ricoverate dopo l'impatto nell'ospedale San Pio. Sul colpo era morto l'imprenditore 57enne Bruno Minichiello, di Mirabella Eclano (Avellino). Resta ricoverato in prognosi riservata il terzo ferito, padre della seconda vittima.

Lo scontro tra gli svincoli di San Salvatore Telesino e Puglianello, intorno alle 19:30. L'automobile dell'imprenditore, una Lancia Libra, si era scontrata con una Land Rover Discovery che viaggiava in direzione Caianello con a bordo padre e figlio della provincia di Rieti; quest'ultimo, 43 anni, era stato ricoverato in gravi condizioni ed è deceduto nelle ore successive. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti, le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita; la Procura della Repubblica di Benevento ha disposto il sequestro dei veicoli in vista dei successivi accertamenti.

Le due automobili, stando ai primi rilievi, si sono scontrate frontalmente; una delle due, quindi, avrebbe invaso l'altra carreggiata, verosimilmente durante un tentativo di sorpasso, lungo un tratto della Statale in pendenza, dove c'è la doppia linea bianca che vieta questo tipo di manovra.

Dopo lo schianto la Statale è stata chiusa per diverse ore, per i soccorsi, la rimozione delle due automobili e i rilievi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Telese, i sanitari del 118 con tre ambulanze e i carabinieri. La circolazione è ritornata alla normalità dopo la messa in sicurezza della strada.